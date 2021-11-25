انتخابات الأهلي بلا ناخبين.. اليوم الأول للجمعية العمومية وهدوء بمحيط النادي في الجزيرة

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انطلقت انتخابات النادي الاهلي اليوم الخميس، وذلك بعد الجولات الانتخابية لـ محمود الخطيب رئيس النادي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد الخطيب خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات مع أفراد قائمته من أجل مناقشة البرنامج الانتخابي للقائمة ومناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يعطي أي وعود لخالد مرتجي من أجل رئاسة النادي في المستقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا أملك الوعود لإعطاء أي شخص منصب يريده داخل النادي الأهلي، والنادي ملك للجماهير والأعضاء والجمعية العمومية هي من تختار الأنسب والأصلح".

وواصل "أسباب اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق لأنني أريد الوصول للعالمية والوصول لأعلى الدرجات وهذا من حق النادي الأهلي، ومرتجي يعمل على الشأن الأوروبي والعالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وتابع "خالد مرتجي يمتلك الصفات العالمية التي يحتاجها النادي الأهلي للوصول لمبتغاه ولو كنت أفكر بالفكر القديم النمطي لكنت اخترت تواجد المدير المالي في منصب أمين الصندوق".

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وأكمل "النادي الأهلي مش بتاعي، فهو ملك تاريخه وأعضاءه وجماهيره الكبيرة، فكيف يعقل أن أعطي أي وعود لأي شخص داخل النادي الأهلي".

واختتم "رفعت شعار أن النادي الأهلي ليس للبيع، ويتواجد في كل الشركات كملك للنادي ولنا النصيب الأكبر، وخالد مرتجي حاليا هو المنسق بين إدارة النادي والاتحاد الدولي لكرة القدم".