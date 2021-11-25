الرئيس السيسى يستمع إلى المواطنين فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، إلى المواطنين، وسألهم عن أحوالهم.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد صباح اليوم الخميس المناطق المتضررة من جراء السيول فى محافظة أسوان.

وأوضح بسام راضى أن الرئيس السيسى سيتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خصوصا من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.