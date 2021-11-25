الرئيس السيسى يتفقد القرية المتضررة من السيول بأسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - رافق السيسى، خلال جولته، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من شباب مؤسسة "حياة كريمة".

وتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق، خصوصًا من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة "حياة كريمة".