الرئيس السيسى يتفقد القافلة الطبية بقرية غرب أسوان

جدة - نرمين السيد - كانت جامعة أسوان نظمت قافلة طبية مجانية لأهالى قرية الكوبانية غرب النيل المتضررين من أمطار السيول، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، بالتعاون مع مديرية الصحة بأسوان.

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