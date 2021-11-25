مدير آثار الكرنك: طريق الكباش سيكون سجلا لكنوز طيبة القديمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأشار الصغير مداخلة خلال ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم اكتشاف العديد من التماثيل فى طريق الكباش يتم ترميمها، وكذلك العديد من التمائم الأثرية، والأوانى الفخارية التى استخدمت قديما، مشيرا إلى أن افتتاح طريق الكباش ليس معناه انتهاء العمل فيه بل ستستمر كل جهود الباحثين الأثريين لاكتشاف العديد من الكنوز التى توجد بطريق الكباش والذى سيكون سجلا لكنوز مدينة طيبة القديمة.

ولفت مدير آثار الكرنك إلى أن طريق الكباش تم اكتشافه منذ 72 عاما، مؤكدا أنه منذ هذا الوقت والعمل على اكتشاف الكنوز الأثرية بطريق الكباش لا يتوقف من قبل الباحثين الأثريين والمتخصصين فى علوم الآثار.