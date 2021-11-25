جدة - نرمين السيد -
وأشار الصغير مداخلة خلال ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم اكتشاف العديد من التماثيل فى طريق الكباش يتم ترميمها، وكذلك العديد من التمائم الأثرية، والأوانى الفخارية التى استخدمت قديما، مشيرا إلى أن افتتاح طريق الكباش ليس معناه انتهاء العمل فيه بل ستستمر كل جهود الباحثين الأثريين لاكتشاف العديد من الكنوز التى توجد بطريق الكباش والذى سيكون سجلا لكنوز مدينة طيبة القديمة.
ولفت مدير آثار الكرنك إلى أن طريق الكباش تم اكتشافه منذ 72 عاما، مؤكدا أنه منذ هذا الوقت والعمل على اكتشاف الكنوز الأثرية بطريق الكباش لا يتوقف من قبل الباحثين الأثريين والمتخصصين فى علوم الآثار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير آثار الكرنك: طريق الكباش سيكون سجلا لكنوز طيبة القديمة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.