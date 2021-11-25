جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد صباح اليوم الخميس المناطق المتضررة من جراء السيول فى محافظة أسوان. وأوضح بسام راضى أن الرئيس السيسى سيتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خصوصا من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يستمع إلى شرح من شباب «حياة كريمة» عن جهودهم فى غرب أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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