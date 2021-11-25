قومى المرأة يكشف تطورات حادث مايا مرسى (تحت الملاحظة)

جدة - نرمين السيد - أوضح المجلس القومى للمرأة، أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، تعرضت منذ قليل إلى حادث تصادم سيارتها بسيارة أخرى، خلال توجهها إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة فى احتفالية طريق الكباش، وتم نقلها على إثر الحادث إلى المستشفى.





وتابع فى بيان صحفى، أن الدكتورة مايا مرسى خضعت للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، والتى أكدت أنها بخير وقرر الفريق الطبى المعالج أن تظل تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها. هذا ويتقدم المجلس القومى للمرأة بجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات بخالص التمنيات للدكتورة مايا مرسى بالشفاء العاجل وأن يديم الله عليها بوافر الصحة والعافية.

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