جامعة حلوان تنظم معرضا لملابس طالبات المدينة الجامعية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب "معرض ملابس لطالبات المدينة الجامعية".





ويأتى هذا المعرض فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كل المتطلبات التى يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التى تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وضم المعرض مجموعة من الملابس والتى تتميز بجودة عالية والتى يتم تقديمها للطالبات، بهدف تلبية إحتياجاتهم وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعى لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.



وعقد المعرض تحت إشراف محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، خالد زكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.