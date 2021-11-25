التنمية المحلية تتابع نتائج ورش العمل التى نفذتها محافظة بنى سويف للوقوف...

فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الدورية المستمرة للانشطة وورش العمل التى يتم تنفيذها من خلال مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانيه والذى تنفذه الوزارة فى 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى...

تابعت وزارة التنمية المحلية نتائج ورش العمل التى نفذتها محافظة بنى سويف من خلال وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة السبع ، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة ، بجانب القضايا السكانية المختلفة ، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.

ووجه د. محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بتفعيل دور اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية ، واستمرار هذه الجهود ، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة ، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ، مشيرا إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمي للسكان ، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن ، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشود.

و استعرض محافظ بنى سويف التقرير الذي أعده قرني عبد الحليم رئيس الوحدة التي شكلها محافظ بني سويف لتعمل تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ "بلال حبش"، والذى تضمن إجراءات تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان ، وذلك في ضوء توجيهات وزاراة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

حيث أشار رئيس الوحدة أنه تم تنفيذ الاجتماعات خلال الأسبوع الماضى و على مدار 3 أيام متتالية في مراكز : الواسطى وببا وبنى سويف بناء على توجيهات محافظ بني سويف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن ، خاصة في مجال تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان ، ويتم خلال هذه الاجتماعات وورش العمل المناقشة والحوار بين الجهات المسئولة لتقديم حلول وتوصيات و آليات لحل المعوقات والمشكلات التى تعرقل جهود الوزارات والمجالس المعنية بهذا الشأن ، و التى تواجه المركز وأهمها التسرب من التعليم والأمية و زواج القاصرات وختان الإناث.