الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول ويلتقى المواطنين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع إليهم.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، ويتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.