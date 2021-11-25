كشف المجلس القومى للمرأة، أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس تعرضت لحادث تصادم سيارتها بسيارة أخرى، خلال توجهها الى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة في احتفالية طريق الكباش .
وكشف المجلس فى بيان له، أن الدكتورة مايا مرسى تم نقلها على اثر الحادث الى المستشفى، وخضعت للفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحتها، والتى اكدت أنها بخير.
وتابع المجلس: وقرر الفريق الطبى المعالج أن تظل تحت الملاحظة لعدة ساعات للاطمئنان على حالتها.
وتقدم المجلس القومي للمرأة بعضواته وأعضاءه وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات، بخالص التمنيات للدكتورة مايا مرسي بالشفاء العاجل، وأن يديم الله عليها الصحة والعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي للمرأة يكشف تفاصيل حادث مايا مرسي وحالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.