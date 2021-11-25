ضحكة تهون الصعب.. الرئيس السيسي يلتقي أهالي قرية أسوان المتضررة من السيول (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الخميس، قرية غرب اسوان المتضررة من السيول.

كما التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع اليهم. وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، ويتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. 1d04925d-d390-4d0a-8894-533334521525 1d04925d-d390-4d0a-8894-533334521525 2ac8ee6b-3a92-4850-98f2-ffaa11f376a2 2ac8ee6b-3a92-4850-98f2-ffaa11f376a2 a5f73616-4694-4bdd-8d9c-6659c8519606 a5f73616-4694-4bdd-8d9c-6659c8519606 a8546a1c-e391-4711-8098-d16ec373dfe2 a8546a1c-e391-4711-8098-d16ec373dfe2 c66d05be-d159-4142-b986-ede1f4cab676 c66d05be-d159-4142-b986-ede1f4cab676 cc12b25e-43f2-43f3-ae44-503b4c4e66ba cc12b25e-43f2-43f3-ae44-503b4c4e66ba

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