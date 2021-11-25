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ضحكة تهون الصعب.. الرئيس السيسي يلتقي أهالي قرية أسوان المتضررة من السيول (صور)

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم الخميس، قرية غرب اسوان المتضررة من السيول.

كما التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمواطنين المتضريين من السيول، والاستماع اليهم.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، ويتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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