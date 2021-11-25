/662947/الإفتاء-يحق-للمرأة-طلب-الطلاق-فى-حالة-عدم-قدرة-زوجها-على-الإنجاب

علقت دار الإفتاء المصرية، على ما تداوله البعض بشأن حق الزوجة فى طلب الطلاق من زوجها فى حالة كانت هناك موانع تدفع إلى استحالة الحياة بينهما.

الإفتاء: يحق للمرأة طلب الطلاق فى حالة عدم قدرة زوجها على الإنجاب

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج من طلب الزوجة الطلاق من زوجها فى حالة كانت هناك أسباب شرعية تدعوا إلى ذلك، فى إشارة منها إلى اعتبارات اجتماعية أو نفسية.

دار الإفتاء تعلق على طلب المرأة الطلاق من زوجها

كما أشارت دار الإفتاء أيضًا إلى أنه من الشرع أيضًا أن تكون هناك استجابة من الرجل بشأن طلب زوجته الطلاق، مضيفًا:" يحق لها أيضًا أن تتحصل على حقوقها المشروعة كاملة بما فى ذلك مؤخر صداقها ونفقة عدتها.

وذكرت دار الإفتاء فى تعليقها بشأن طلب المرأة الطلاق من زوجها، إلى الآية الكريمة التى تقول:" ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، فى إشارة إلى أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة بين الطرفين.

وأشارت دار الإفتاء أيضًا إلى استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق، لا مانع منه شرعًا إذا كان يرى أنه أفضل الحلول ولا إثم عليه.