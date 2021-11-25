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السيسي يلتقي عددا من المواطنين بقرية غرب أسوان المتضررة من السيول «صور»

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زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد منازل المواطنين، بمدينة أسوان، حيث ظهر وهو يحاور أسرة بسيطة بشأن عددًا من الأمور التى تخصه.

دوت الخليج

السيسي يلتقي عددا من المواطنين بقرية غرب أسوان المتضررة من السيول 

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه إلى مدينة أسوان، لتفقد أوضاع المتضررين من السيول، والالتقاء بالمواطنين والتعرف على مطالبهم.

وكانت الدولة خلال الأيام الماضية، قد وجهت العديد من القوافل الطبية والغذائية للمتضررين فى محافظة أسوان، لدعمهم بعض تعرضها لأحوال طقس شديدة السوء تسببت فى إحداث تلفيات ضخمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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