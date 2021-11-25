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/662957/الرئيس-السيسي-يتفقد-القافلة-الطبية-بقرية-غرب-أسوان-صور
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القافلة الطبية بقرية غرب أسوان، أثناء زيارته للمحافظة منذ قليل، لمتابعة أحوال المتضررين من السيول.
دوت الخليج
الرئيس السيسي يتفقد القافلة الطبية بقرية غرب أسوان
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه صباح اليوم، إلى محافظة أسوان، لمتابعة أحوال المواطنين المتضررين من السيول، واللقاء بهم والاستماع إليهم.
وخلال الأيام الماضية، كانت العديد من الأحزاب والقوى السياسية، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن، قد قدم العديد من القوافل الطبية والغذائية إلى محافظة أسوان، حيث تقديم دعم للمواطنين هناك.
وكانت حالة طقس شديدة السوء قد سببت أضرار بالغة على المباني السكنية بمدينة أسوان، وأحدثت أيضًا العديد من التلفيات الكبيرة على السيارات والمناطق السكنية.
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