/662951/مرتضي-منصور-يعلن-الحداد-بسبب-وفاة-جلال-إبراهيم-وشارة-سوداء-أمام-سيراميكا-كليوباترا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” السادة والسيدات اعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين والمحترمات .

وتابع:”نظرا لوفاة اخي الاكبر واستاذي ووالد المستشار احمد جلال نائب رئيس مجلس الادارة معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ولحزننا جميعا علي فراقه واصبح من الواجب ان اتخذ القرارات الآتية احتراما لمشاعر اسرته الصغيرة واسرتة الكبيرة وهي ملايين الزملكاوية من الجماهير الوفية التي اسعدها هذا الرجل بالبطولات التي حصدها النادي في عهده :

1- اعلان حالة الحداد في النادي لمدة ثلاثة ايام .

2 - ان يرتدي اللاعبون شارة سوداء علي ذراعهم في مباراة اليوم التي تقام علي أرض نادي المقاولون العرب الساعة 4 عصرا.

٣- ان يقف الفريقان وطاقم الحكام والجماهير وكل من يحضر المباراة دقيقة حداد علي روحه الطاهرة .

٤- ان تقام صلاة الجنازة علي روح المرحوم بالمسجد الكبير الواقع داخل النادي ويخرج جثمانة من داخل النادي الذي افني حياته في خدمته الي مثواة الاخير .

تأجيل زيارتي ودخولي نادينا العظيم والذي كان محدد له اليوم الساعة 6 مساء الي يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعة الخامسة مساء.

لانه لايليق ان يقيم لي اعضاء النادي وعضواته والموظفين والعمال احتفالية كبري بمناسبة عودتي الي النادي وانتصار الحق ونحن جميعا نشعر بالحزن علي فقدان رمز كبير من رموز النادي .

تأجيل لقائي مع السادة الافاضل المسؤلين عن الصفحات والميديا الزملكاوية والذي كان محدد له غدا الجمعة 26 نوفمبر الساعة 4 عصرا الي يوم الجمعة القادم الساعة 4 عصرا ان شاء الله .

اقامة سرادق العزاء للمغفور له معالي المستشار جلال ابراهيم يوم الاحد ان شاء الله في شارع الملك فاروق داخل النادي من بوابة جامعة الدول العربية عقب صلاة المغرب .