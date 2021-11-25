/662953/بالصور-الحزن-يخيم-نادي-الزمالك-قبل-تشييع-جثمان-المستشار-جلال-إبراهيم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد قرر رئيس نادي الزمالك، إقامة صلاة الجنازة على المرحوم المغفور له المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق بالمسجد الكبير داخل النادي، ثم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

حالة من الحزن الشديد تسيطر على الحاضرين في وداع المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق حيث يتم تشييع الجثمان داخل النادي.

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم أمس قبل التواجد داخل مقر النادي.

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.