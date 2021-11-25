999 مرشحا بالكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، الكشوف النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021 - 2022، والبالغ عددهم 999 مرشحا، بواقع 659 طالبا و340 طالبة، وذلك بعد قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط.





وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، على اتخاذ كل الضمانات التى تكفل إجراء الانتخابات فى مناخ من الحرية والشفافية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت للانتخابات، حيث أنها تمثل وسيلة شرعية ليعبروا عن أنفسهم، باعتبارها أولى تجاربهم فى تطبيق الديمقراطية وخوض الحياة السياسية، كما أنها تسهم فى تكوين شخصية الطالب. وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تقدم للترشح لعضوية لجنة الأسر 139 طالب وطالبة، كما ترشح للجنة الرياضية 143 طالب وطالبة، أما باللجنة الثقافية والإعلامية ترشح 144 طالب وطالبة، كما بلغ عدد المترشحين باللجنة الفنية 145 طالب وطالبة، مضيفا أن بلجنة الجوالة والخدمة العامة تقدم 132 مرشحا، وتقدم بلجنة النشاط الاجتماعى والرحلات 153 طالب وطالبة، وأخيرا 143 مرشحا فى لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى.

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