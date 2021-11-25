عاجل.. قرينة الرئيس: جمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة الأولى انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إنه فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، نمضى معًا لتأكيد حق المرأة لتعيش فى بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق.





وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "فى اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، نمضى معًا لتأكيد حق المرأة لتعيش فى بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق". وأضافت: "إن مصر تمضى بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظى والجسدى، فجمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة كشريك أساسى فى بناء هذا الوطن".

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