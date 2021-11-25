الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوى الثانى بالإسماعيلية غدا

جدة - نرمين السيد - تنطلق فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا من محافظة الإسماعيلية، ثانى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى تم تدشين المنظومة بها رئاسيًا منتصف فبراير 2021، وينطلق ملتقى هذا العام بالإسماعيلية تحت شعار "فلنبن معًا مستقبل صحة مصر.. عامين من الإنجازات".





وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان صحفى، أن فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة، والمزمع إقامته بمحافظة الإسماعيلية، تستمر على مدار يومى 26، 27 نوفمبر 2021، تبدأ بورش عمل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص وذلك بهدف تبادل الرؤى والأفكار والخبرات حول آليات إحالة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، أهمية الفحص المبكر

ومتابعة علامات الخطورة لكافة الأمراض وآليات التعرف على الأمراض النادرة، وذلك علاوة على مهارات الاتصال الفعالة لكافة الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض، وذلك من أجل الوصول إلى كوادر عالية الكفاءة بما يعود بالنفع على المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وتابعت الهيئة، أنه من المقرر أن يبدأ اليوم الثانى للملتقى، بإلقاء الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، الكلمة الافتتاحية للملتقى، تليها الكلمة الافتتاحية لممثل منظمة الصحة العالمية، وكذلك خيرى بشارة محافظ الإسماعيلية الذى يلقى كلمته، علاوة على الكلمة التى يلقيها وزير التعليم والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

ومن المقرر أن يتم استعراض إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال عامين، وذلك تحت شعار (عامين من الإنجازات)، حيث يتم استعراض كافة إنجازات الهيئة لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل وهم "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر".

وذلك بحضور مدراء أفرع الهيئات الثلاث وعدد من العاملين من هذه المحافظات.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الاحتفالية نتاج عمل الهيئة خلال العامين الماضيين، حيث دأبت الهيئة على أداء دورها كذراع رئيسى للدولة المصرية فى ضبط وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المنتفعين بالمنظومة الجديدة، حيث ارتكز عمل الهيئة على عدة محاور، تشمل إتاحة الخدمات الطبية والجدارة الإكلينيكية، والاستثمار فى العنصر البشرى، ميكنة الخدمات المقدمة، النجاعة المالية، تعزيز تجربة المريض، بالإضافة إلى إطلاق الفعاليات والمبادرات الصحية التى تسهم فى تحسين الحياة الصحية للمرضى وجودتها، وصولًا لرضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه تم استحداث العديد من حزم الخدمات الصحية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل خلال عامين من العمل الدؤوب للهيئة، منها تدخلات جراحية يتم إدخالها لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، والتى تصل تكلفتها إلى أكثر من مليون جنيه فى القطاع الخاص فى بعض العمليات كـ Evar& Cerab، علاوة على المسح البرويتزونى PET CT، العلاج الإشعاعى، الغسيل الكلوى للأطفال، الأشعة التداخلية والحقن الكيماوى للأورام، القسطرة المخية ورعاية السكتة الدماغية، تغيير الصمام الأورطى للقلب بتقنية التافى، القسطرة القلبية CTO، فصل البلازما، وعلاج أورام البنكرياس، إضافة إلى التدخلات العلاجية والجراحية باستخدام المناظير التى وصلت لأكثر من 200 تدخل جراحى، الإضافة إلى إنشاء بنوك دم تابعة للهيئة وذلك لتوفير الدم ومشتقاته بشكل آمن وكافى للمواطنين بالمحافظات.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، اهتمام الهيئة بالحوكمة الإكلينيكية، وذلك من خلال تفعيل اللجان المختلفة والتى من شأنها ضبط الأداء داخل المنشآت الصحية وضمان الإجراءات الطبية والإدارية السليمة، لافتًا إلى حرص الهيئة على التطوير والتدريب المستمر على أدلة العمل الإكلينيكية وذلك حرصًا على توحيد جودة الخدمة الطبية المقدمة وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى من المقرر خلال فعاليات الملتقى تكريم كل من ساهم فى الإنجازات الملموسة للهيئة خلال عامين، تحفيزًا لكافة شركاء النجاح والطموح سواء من القوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات الثلاث، أو من شركاء القطاع الخاص الوطنيين اللذين لولا تضافر جهودهم ما وصلنا لهذا الإنجاز العظيم تطلعًا لأن تكون هيئة الرعاية الصحية "مستقبل صحة مصر".