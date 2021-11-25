«معلومات الوزراء» يشارك فى ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراكز الفكر

جدة - نرمين السيد - شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى أعمال ملتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراكز الفكر الذى نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بالتعاون مع برنامج مراكز الفكر والمجتمع المدنى التابع لمعهد لاودر فى جامعة بنسلفانيا الأمريكية، تحت عنوان "المراكز الفكرية: شراكات وآليات جديدة فى مواجهة الأزمات والأوبئة"، والذى تم تنظيمه عن بعد.





جاءت مشاركة مركز المعلومات فى إطار دوره كمركز فكر للحكومة المصرية، وسعيه نحو تعزيز قنوات التواصل وتدعيم صلاته بمختلف مراكز الفكر فى المنطقة والعالم فى ظل رؤيته أن يصبح أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليا، وإقليميا، ودوليا فى عام 2025.

شارك فى الملتقى عدد كبير من مراكز الفكر والباحثين والمختصين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد ركز على ضرورة قيام مراكز الدراسات والفكر بتقديم مزيدا من الاهتمام بمجال دراسة إدارة الأزمات والكوارث وإعداد سيناريوهات مسبقة تمكن الدول من التعامل مع التحديات التى تواجهها بالصورة التى تجعل إدارة الأزمة تتم بشكل أكثر كفاءة واحترافية، وقد ركز المحور الأول فيه على وقع تحدى وتأثير جائحة كورونا على المنطقة، وكيف استجابت القطاعات المختلفة لهذا التحدى، وما يمكن توقع حدوثه فى المستقبل بشأنها؛ فيما تناول المحور الثانى الحديث عن تأثير تحدى الجائحة على النظام الصحى والاجتماعى ونمط التحديات والصعوبات التى فرضتها جائحة كورونا على عمل المراكز البحثية والفكرية حول العالم.

وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى أثر تحدى جائحة كورونا على إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: استمرار أم تغيير، برئاسة الدكتور جيمس ماجان، وبمشاركة كل من الدكتور عمر عودة، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دولة الكويت، والدكتورة روبرتا غاتى، كبيرة الاقتصاديين فى البنك الدولى فى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة الأمريكية، والسفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية فى جمهورية مصر العربية وركزت الجلسة على مناقشة تأثير جائحة كورونا على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعدد تداعيات الجائحة على قطاعات مختلفة فى المنطقة، كما تم مناقشة دور مراكز الفكر فى دراسة تأثير جائحة كورونا على أمن الدول التى تواجه الصراعات الداخلية، وتطور تلك الصراعات لتمثل تهديدا للأمن الإقليمى، لافتين إلى أهمية دراسة السبل الكفيلة بالحفاظ على استمرار الأنشطة التعليمية فى المراحل المختلفة.

وتناولت الجلسة الثانية تقارير دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول كيفية تعاملها مع تحدى جائحة كورونا، برئاسة الأستاذة نتالى كولبرت، المديرة التنفيذية لمركز بلفر للعلوم والشؤون الخارجية بجامعة هارفارد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء ومديرى مراكز الفكر بالمنطقة، منهم الأستاذ أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، والدكتورة مها يحيى، مديرة مركز مالكوم كير– كارنيغى للشرق الأوسط فى الجمهورية اللبنانية، والدكتورة ابتسام الكتبى، رئيسة مركز الإمارات للسياسات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور نبيل بركاتى، المدير التنفيذى للبرامج بالمنتدى الاقتصادى المغاربى بجمهورية تونس، والدكتور محمد السلمى، الرئيس المؤسس للمعهد الدولى للدراسات الإيرانية (رصانة) فى المملكة العربية السعودية، إذ عرض المشاركون فى الجلسة مجموعة من المقترحات والتوصيات التى تدعم خطط التعامل مع تداعيات تحدى جائحة كورونا والدروس المستفادة من مواجهة الوباء، فضلا عن الإسهام فى إعداد خطط للتعافى بما يحقق التوازن بين عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق الأمن الصحى، بالإضافة إلى عرض دور استطلاعات الرأى العام ومدى إمكانية مساهمتها لمعرفة تأثير الجائحة على القطاعات المختلفة فى المنطقة بما يمكن من تحديد أولويات العمل خلال الفترات المقبلة.