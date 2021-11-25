محافظ المنيا يناقش سبل دفع العمل بمشروعات القطاع الصحى بـ«حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، العقبات التى تواجه المشروعات الخاصة بمنظومة القطاع الصحى، وذلك خلال الاجتماع الدورى والأسبوعى، لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة لبحث المعوقات والمشكلات التى تعوق مسار التنمية بالمشروعات الجارى تنفيذها، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الديب المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة الصحة، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ممثلى المكاتب الاستشارية، وأعضاء مؤسسة دار الهندسة، رؤساء المراكز المستهدفة، ممثلى جهاز التعمير، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وجه المحافظ، بسرعة إنهاء كل العقبات التى تواجه كل المشروعات بصفة العموم، ومشروعات منظومة القطاع الصحى بصفة الخصوص، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة لإنشاء الوحدات الصحية، بالتوازى مع الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية المحدد لها تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد ووفقا لمعايير الجودة.

قال المحافظ، إن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من اجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا على أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوى.

كلف "القاضى"، رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم إذ يتم المرور ميدانيا من جانبنا على كل المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.