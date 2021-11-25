سفير الأردن بالقاهرة يلتقى بعدد من سفراء مصر السابقين

جدة - نرمين السيد - التقى سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة أمجد العضايلة، بسفير مصر المعين لدى الأردن محمد سمير وعددا من سفراء مصر السابقين الذين مثّلوا مصر فى العاصمة الأردنية عمان، فى لقاء أخوى وتواصلى، استضافه السفير الأردنى وعقيلته فى مقر إقامته فى القاهرة للسفراء المصريين وعقائلهم.





جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلى منظمات دولية فى مصر، و ذلك لتبادل الأفكار والرؤى التى من شأنها تعزيز خدمة العلاقات بين البلدين الشقيقين فى مجالات الشراكة والتعاون المتعددة.

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