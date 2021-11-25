تحليل أسعار الذهب والبترول والدولار اليوم عالمياً ومحلياً

/662948/تحليل-أسعار-الذهب-والبترول-والدولار-اليوم-عالميا-ومحليا

استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم، في ظل استقرار إيجابى شبه صاعد للذهب عالمياً اليوم بنسبة 0.54٪، وذلك انعكاساً لشبه استقراري إيجابي مرتفع للبترول بين 0.3% لخام غرب تكساس، و0.4% لخام برنت، وفي ظل انخفاض لمؤشر الدولاربـ 0.2 %.

تحليل الذهب

وحققت اسعار الذهب اليوم، صعوداً بنسبة 0.54٪ ليصل سعر الأونصة(الأوقية) إلى 1793.45 دولاراً..ويعود الاستقرار شبه الإيجابي المائل نحو الارتفاع اليوم في معظم السلع التي يتم تقييمها بالدولار الأمريكي إلى توقعات باتخاذ الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات أشد حزماً لخفض معدلات زيادة التضخم بالولايات المتحدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 -11 – 2021م

أسعار الذهب اليوم في مصر:

أسعار الذهب اليوم للجرام عيار 14 =521 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم للجرام عيار 18 = 670 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم للجرام عيار 21 = 782 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم للجرام عيار 24 = 893 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم بمصر

أسعار الذهب بمصر اليوم السبيكة زنة 5 جرامات = 3910 جنيهات.

أسعار الذهب بمصر اليوم السبيكة زنة 10 جرامات = 7820 جنيها.

أسعار الذهب بمصر اليوم السبيكة زنة = 20 جراما نحو 15640 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم زنة 8 جرامات = 6306 جنيهات.

تحليل البترول

تذبذبت أسعار البترول اليوم في اتجاه إيجابي نحو الارتفاع، في بداية تعاملات الأسواق العالمية للنفط بالجلسة الأسيوية ، وتبقى حتى كتابة التقرير كلاً من السوق الأوروبية، والأمريكية، ستفتحان في وقت لاحق.

وارتفعت اسعار البترول اليوم لأسعار خام النفط عغرب تكساس الأمريكي ، يمكس، تسليم يناير القادم بنسبة 0.03% لتصل إلى سعر 78.36$ للبرميل. بعد الافتتاحية عند 78.34$ للبرميل.واختتمت غرب تكساس تداولات الأمس بسعر 78.39$ للبرمي

وصعدت اسعار البترول اليوم لخام برنت الوسيط في العقود الآجلة تسليم يناير بنسبة 0.04% ووصل برنت سعر 82.30$ للبرميل. بعد لافتتاحية بسعر 82.27$ للبرميل، واختتم برنت تداولات الأمس بسعر 82.25$.

وقد تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.75 بعد الافتتاحية عند 96.77، وكان مؤشر الدولار الأمريكي قد اختتم تداولات الأمس عند 96.88.

تحليل الأسواق عالمياً

وقد ألقى تقرير معلومات الطاقة الأمريكية لمخزون البترو لالأمريكي التجاري للأسبوع المنتهي في 19نوفمبر الجاري ، زيادة طفيفة بنحو 1.0 مليون برميل مقابل عجز بنحو 2.1 مليون برميل، في الأسبوع السابق، وكانت التخمينات تشير إلى عجز بنحو 1.7 مليون برميل، وهو ما أدى إلى هدوء مؤقت لارتفاع البترول.

وارتفع المخزون الأمريكي التجاري من النفط إلى نحو 434.0 مليون برميل، وهو معدل أقل بنسبة 7% من متوسط مخزونات الأعوام الخمس السابقة في مثل هذا الوقت.