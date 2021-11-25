وكانت الدولة قد وجهت العديد من القوافل إلى محافطة أسوان، لتلبية مطالبهم وإعانة المتضررين.

وخلال زيارته إلى المحافظة الجنوبية، تفقد الرئيس السيسي، العديد من الأسر المتضررة من السيول، واستمع إلى أحوالهم الحالية. وخلال الأسابيع الماضية، وجهت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، العديد من القوافل الطبية والغذائية إلى محافظة أسوان، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم إلى المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتفقد قرية غرب اسوان المتضررة من السيول ويلتقي بالمواطنين ويستمع اليهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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