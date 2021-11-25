/662960/تأييد-إعدام-محمد-عويس-وآخرين-بتهمة-اغتيال-محمد-مبروك

ايدت محكمة النقض، اليوم الخميس، قرارها بتأييد الحكم بالإعدام علي المحكوم عليه الضابط المفصول محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بإعدامهم، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد، لإدانتهم بقتل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأييد إعدام محمد عويس و21 متهما في قضية أنصار بيت المقدس

محكمة جنايات أمن الدولة العليا

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، سبق أن أصدرت أحكامًا، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، والضابط الخائن محمد عويس، وآخرين، من بينهم: رجل الأعمال أحمد عزت، ممول عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة، وتقدم 140 محكومًا عليهم حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات، وحددت جلسة غدًا الخميس، للحكم والفصل في هذه الطعون.

اغتيال محمد مبروك

ويأتي ذلك على خلفية الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص، من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تفيد بإعدامهم ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد، لما تم ادانتهم بقتل الشهيد محمد مبروك، ضابط بقطاع الأمن الوطني، إضافة إلى ارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، وتم القبض على عويس عقب تنفيذ عملية اغتيال مبروك، وبمواجهته ذكر أن المتهمون تمكنوا من الوصول اليه من خلال جلسات دينية كان يحضرها عويس حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وبدأ المتهمين في حشو عقله بالأفكار التكفيرية، واستقطابه لاعتناق ذلك.