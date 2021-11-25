/662961/حاتم-عبد-العزيز-يتقدم-بطلب-إحاطة-بسبب-عدم-توصيل-المرافق-للمجمع-الخدمي-بالشرقية

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب احاطة لوزير التنمية المحلية بشأن التأخر في تسليم وتشغيل المجمع الخدمى الجديد بمدينة ههيا والذي يخدم آلاف المواطنين .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب حاتم عبد لعزيز بطلب إحاطة بشأن تأخر تشغيل المجمع الخدمي

المجمع الحكومي بههيا

وقال النائب حاتم عبدالعزيز، في طلب الاحاطة ان المشروع تم الانتهاء من بناءه وتشطيبه ولم يتم توصيل المرافق له حتى الآن للاستفادة منه وتقديم الخدمة للمواطنين لمصلحة الوطن والمواطن.

واضاف ان طلب الاحاطة يأتي عملا بنص المادة134من الدستور والمادة 212من اللائحة الداخلية للمجلس مطالبا احالة الطلب للجان المختصة لمناقشته وبيان أوجه القصور التي تعرقل تسليم المشروع لتشغيله حتى الآن .

هذا توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى صباح اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 208 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سُيلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية : التغلب على الإنقسامات وبناء المجتمع "

وستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة النظر في النهج المُتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم" ، كما ستناقش اللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المُستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي " موضوع تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم في أوقات الجائحة " كما ستعتمد اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان خلال تلك الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي قراراً بشأن المجابهة التشريعية العالمية للإستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، كما ستشهد الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وسيشارك الوفد البرلماني المصري في الاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بالإتحاد البرلماني الدولي لتنسيق المواقف والرؤى إزاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

جدير بالذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة البرلمانية العالمية الأكبر، ويهدف منذ إنشائه عام 1889 إلى تشجيع الحكم الديموقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي، كما يتصدى الاتحاد البرلماني الدولي للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.