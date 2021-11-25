«خريج زراعة» قسم نباتات.. ضبط منتحل صفة طبيب يعالج المرضى من الضعف الجنسي 

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بعد فشله فى إيجاد وظيفة تتناسب مع تخرجه من كلية الزراعة، سعى مواطن بمحافظة سوهاج إلى انتحال صفة طبيب أخصائي طب أسرة والعمل على معالجة المواطنين بالحجامة.

دوت الخليج

ضبط منتحل صفة طبيب بسوهاج

وبعد أيام من تزايد المرضى عليه فى عيادته الواقعة بمحافظة سوهاج، توجه فريق من العلاج الحر إلى مكان العيادة التى يقوم بها الطبيب المدعى بمعالجة مرضاة، ليتم اكتشاف أنه منتحصل صفة طبيب، وهو أصلًا خريج كلية زراعة.

ووفقًا لما أشارت إليه مديرية الصحة بسوهاج، فقد تم ضبط خريج كلية الزراعة ينتحل صفة طبيب أخصائي طب أسرة.

خريج زراعة ينتحل صفة طبيب

ووفقًا لللبيانات التى تم الوصول إليها، فقد جرى الكشف على أن هذا الشخص منتحصل صفة طبيب يدَّعي أنه حاصل على دكتوراه في التغذية العلاجية والمناعة، كما أنه يوظف الحجامة فى علاج مرضاه من العجز الجنسي.

وخلال حملة الضبط التى قامت بها مديرية الصحة، فقد تم رصد الجاني قيامه بالكشف على سيدة، كما أنه يجرى أيضًا فحوصات خاصة بالسمنة وإزالة التجاعيد، ونفخ الشفاه. هذا وكانت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، قد قامت بضبط وغلق 6 منشآت طبية متنوعة بالمحافظة.