جنات تحيي حفلًا غنائيًا بمصر في هذا الموعد

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تستعد المطربة المغربية جنات لإحياء حفلًا غنائيًا بأحد فنادق مصر الجديدة، يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر المقبل وذلك بعد نجاح آخرحفلاتها خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى آخر دوراته.

دوت الخليج يرصد موعد حفل المطربة جنات بمصر.

من جانبه، عرضت قناة cbc العامة حفل النجمتين ريهام عبد الحريم وجنات، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

قدمت جنات خلال الحفل، "يا مسا الجمال"، و"قولوا لعين الشمس"، و"حبيبي على نياته" و"ماتفكرنيش"، و"دارت الأيام"، وغيرها العديد من الأغنيات.

جنات على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية

وكانت قدمت النجمة جنات، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساءً، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، يسبقها فاصلا للنجم الفلسطينى الشاب محمد عساف، وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردنى ليث صديق، إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين النجيلى.

مهرجان الموسيقى العربية

ينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 بداية من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات التي من المقرر أن يحيها نخبة من نجوم مصر والوطن العربي.

وتواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتديره الفنانة جيهان مرسي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتالية.