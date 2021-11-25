الرئيس يتفقد قرية الشهامة بأسوان ويطمئن على معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة «صور»

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرية الشهامة بأسوان للاطمئنان على معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

دوت الخليج

الرئيس يتفقد قرية الشهامة بأسوان

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه صباح اليوم، إلى محافظة أسوان الجنوبية، لتفقد العديد من القرى المتضررة جراء السيول التى سببت تلفيات ضخمة بالمدينة الجنوبية.

وخلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من اللقاءات مع الأسر المتضررة بالمحافظة.

الرئيس السيسي يطمئن على معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرية

وكانت العديد من الأحزاب والقوى السياسية قد وجهت قوافل طبية وغذائية إلى المدينة الجنوبية، لتوجيه كافة أوجه الدعم للمتضررين.

وخلال الأيام الماضية تعرضت المدينة الجنوبية، إلى موجة طقس شديدة السوء على كافة الأنحاء خلفت العديد من التلفيات على المباني السكنية والمنشآت الحيوية.

وانطلاقًا من سعى الرئيس السيسي، إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وجه بتقديم كافة أوجه الدعم إلى المحافظة.