/662968/مصطفى-جاد-يتخطى-المليون-مشاهدة-بأولى-أغنياته-أنتي-بتاعتي

حققت أغنية أنتي بتاعتي للملحن مصطفى جاد، نجاحًا ضخمًا منذ الساعات الأولى لطرحها، حيث تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد النجاح الذي حققته أغنية «أنتي بتاعتي» لمصطفى جاد.

مصطفى جاد يطرح أولى أغنياته

طرح الملحن والمطرب مصطفى جاد أول أغانيه التي تحمل اسم "انتى بتاعتى" وتحمل مزيجًا بين موسيقى الـPop والـ EDM، وهي من كلمات أحمد سرور وألحان مُصطفى جاد وتوزيع موسيقي MAZ، أمّا الميكس والماسترينج فلـ MAZ &LATINO.

وتعد الأغنية، هى التجربة الأول لمصطفى جاد كمطرب وذلك بعد تعاونه كلمحن مع عدد كبير من المطربين، وتأتى الأغنية ضمن مشروع موسيقي غنائي يقوم من خلاله بطرح عدّة أغنيات مُنفردة بصوته على طريقة السينجل،

أغنية أنتي بتاعتي

تجدر الإشارة أنّ أغنية "إنتي بتاعتي" صُوّرت على طريق الفيديو كليب في مناطق مُختلفة ما بين مصر والمغرب على مدار عدّة أيّام تحت إشراف مُصطفى جاد كمُخرج الذي سبق له أن قام بهذه التجربة من خلال أغنيات مُصوّرة أخرى.

وعن أغنية "إنتي بتاعتي" قال مُصطفى جاد:" أردت من خلال هذه الأغنية أن أنشر الفرح بين الناس وأدعو من خلالها إلى الحبّ والتعبير عن المشاعر دون أيّ مُبالاة بالآخرين". وتابع قائلاً: "بعض أفكار الأغنية إستوحيتها من كلمات عفويّة يتداولها الناس في الشارع المصريّ ما جعلها بسيطة وقريبة من الناس".

زواج مصطفى جاد من كارمن سليمان

وتزوجت كارمن سليمان، من الملحن مصطفى جاد بعد قصة حب قوية كشف عنها الأخير في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني، حيث أوضح أنه يكبر كارمن بـ10 سنوات، وأنه وقع في حبها من النظرة الأولى وقال بينه وبين نفسه: "هي دي مراتي" بعد أن قابلها بأحد الاستديوهات، وحاول إقناعها بالارتباط به ونجح في ذلك بعد 8 شهور كان يرسل إليها الزهور باستمرار ويؤكد على حبه الشديد لها.