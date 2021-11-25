عاجل.. السيسى يزور منزل أسرة بأسوان: «مش هنسيبكم.. وكله من خير مصر» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهي أحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.





وخلال التفقد زار الرئيس عدد من المنازل التى تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع سيادته لشرح من مسئولى مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التى تقوم بها المؤسسة فى التعامل مع هذه الأزمة فى جميع القرى المتضررة فى أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث قامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس فى التعامل الفورى مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور فى ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد ٥٠٠ منزل لنقل أهالى القرى المتضررين إليها.



كما التقى السيد الرئيس بمجموعة من أهالى القرية فى ساحة أحد المنازل. وتفقد أيضاً سيادته القافلة الطبية الشاملة التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتى تأتى ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة.



وفى نهاية جولته بالقرية وجه السيد الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادى الصعايدة بأسوان وهى إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".



وخلال التفقد زار السيد الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتى تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالى القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية. وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وانشاء مكتب بريد، كما جارى الانتهاء من انشاء مجمع الخدمات الحكومية، وانشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.