عاجل.. السيسى يتابع حياة كريمة فى قرية الشهامة بأسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - وزار الرئيس السيسى وحدة صحة الأسرة بالقرية.

يأتى ذلك ضمن زيارة الرئيس السيسى، لمحافظة أسوان اليوم، لتفقد أحوال أهلها بعد السيول التى ضربت المحافظة.

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