صحيفة لبنانية: مصر أظهرت حرصها على لبنان وأمنه واستقراره

جدة - نرمين السيد - نوهت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم بجهود مصر فى دعم لبنان، حيث سلطت الضوء على تحركات السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى ولقاءاته مع كبار المسؤولين بالدولة تأكيدا على حرص مصر على أمن واستقرار البلاد.





وأكدت الصحيفة، فى عددها الصادر اليوم، أن مصر أظهرت حرصها على لبنان وأمنه واستقراره، كما على أمن واستقرار كل منطقة المشرق العربى، وتحرّكت فى الآونة الأخيرة لتعزيز التفاهم بين اللبنانيين، وترسيخ الأمن والاستقرار فى لبنان على كل المستويات بما يجنب البلاد أى توترات يمكن أن تحصل فى أى مجال، وخصوصا أن مصر التى تقف إلى جانب الشعب اللبنانى تعتبر أن الأزمة فى لبنان باتت تهدد بمخاطر كبيرة جدا على هذا البلد، وبالتالى لا بدّ من إرادة لبنانية جامعة على التصدى لها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها: "إن تحركات السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى خلال الأيام الماضية تعكس تقدير مصر لكل الجهود الرامية الى احتواء الأمور والتهدئة، وتهيئة المناخ لحوارات سياسية أفضل ولتقارب وجهات النظر بما يؤدى الى انهاء التحدّيات الرئيسية ".

وكان السفير ياسر علوى قد التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون يوم الأحد الماضى، كما التقى برئيس الحكومة نجيب ميقاتى قبل أيام ضمن سلسلة من اللقاءات شملت وزراء وقيادات سياسية على مدار الشهر الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارات تضمنت تأكيد للمسؤولين فى لبنان دعم مصر القوى للحكومة واستمرار عملها، والتأكيد على واجب الحفاظ على المؤسسات فى لبنان وفى مقدمها الحكومة.

واستطردت الصحيفة نقلا عن مصادرها قائلة: "إن الدبلوماسية المصرية ترى ضرورة ملحة فى تغيير الوضع الصعب القائم الذى يقلق مصر على شقيقها الأصغر لبنان"، مؤكّدة أنّ مصر تسعى وستسعى لتحرّك جادّ يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبنانى.