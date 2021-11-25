محافظ قنا يتفقد قافلة جامعة عين شمس الشاملة بنقادة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ قنا أشرف الداودى فعاليات القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، والتى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والمهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة شباب الصعيد للتنمية وجمعية أنا مصرى، وعدد من منظمات المجتمع المدنى.





رافق المحافظ، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتورة هدى السعدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس، وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن القافلة تستمر أعمالها لمدة 4 أيام، وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية بالمجان لأكثر من 3000 شخص من أهالى قرى "كوم الضبع والخطارة وكوم بلال والزوايدة وطوخ"، من خلال 11 عيادة طبية متنوعة، تضم أكثر من 50 طبيبا واستشاريا فى تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية ورمد وأنف وأذن وقلب وأمراض نساء وعظام وصدر وأسنان ومخ وأعصاب، فضلا عن مشاركة 15 طبيبا وممرضة من الإدارة الصحية بنقادة، و70 متطوعا من المرأة والشباب والقيادات المجتمعية لتقديم التوعية فى مجال التغذية الصحية وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتوعية حول مسببات الأمراض غير السارية وطرق الوقاية والعلاج.

وأضاف الداودى أن القافلة الطبية قدمت خدمات اجتماعية تمثلت فى بعض المساعدات العينية ومحو الأمية وتعليم الكبار وصرف أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تسليم 72 جهازا تعويضيا للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى سبيل دعم وتمكين ذوى الهمم فى مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم.

وأعرب المحافظ عن شكره للمسئولين بجامعة عين شمس ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتهم فى تنظيم القافلة التنموية بمحافظة قنا وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لهم خصوصا فى القرى الأكثر احتياجا.

وقدمت النائبة نجلاء باخوم درع تكريم لمحافظ قنا تقديرا لدعمه الدائم ورعايته واهتمامه بكل ما يخدم صحة المواطن القنائى، كما قدمت دروع التكريم لرئيس جامعة عين شمس ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة ومدير ادارة التضامن الاجتماعى بنقادة ومدير الوحدة الصحية بقرية كوم الضبع.