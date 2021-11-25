طارق شوقى يتابع سير العملية التعليمية بمدرسة فى الأقصر

وبدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أى صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.
ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، والأستاذ محمد حجازى نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم الأقصر، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.
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