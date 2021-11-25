"الخير جه بقدومك".. رسالة ترحيب أسرة قرية غرب أسوان بالرئيس السيسى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، منزل أحد المواطنين فى محافظة أسوان. وقالت زوجة صاحب المنزل فاحت أنوار البهجة والسرور بفضلك وفضل الله فى قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع واحنا مش ناقصنا أى حاجة، بينما قال زوجها يوم المطر قولنا الخير جاى والخير جه بقدوم سيادتك. وتابع الزوج:"أنت وش خير علينا كلنا والله من أول يوم، وحكى للرئيس السيسي حال منزله. وقالت ربة المنزل الخير جه بقدوم سيادة الرئيس. وأكد الرئيس للأسرة أن هناك 500 شقة جاهزين بكل حاجة يا دوب تجيبوا الهدوم وممكن نجيبها احنا كمان، وده كله من خير مصر. وهتفت الأسرة تحيا مصر بعدما طلبت صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتفقد الرئيس السيسى قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم. كما تابع الرئيس السيسى، الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. كان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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