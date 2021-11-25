/662973/سيدة-أسوانية-للرئيس-السيسي-بفضلك-فاحت-أنوار-البهجة-والسرور-في-قريتنا-المتواضعة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إحدى الأسر المتضررة فى قرية الشهامة بمحافظة أسوان، بشأن أحوالهم الحالية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يطمئن أهالى أسوان

وقالت الأسرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي:" احنا بفضلك فى حال أفضل"، ليرد الرئيس:" بل بفضل الله تعالى".

وقالت إحدى السيدات الأسوانية، للرئيس السيسي: بفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور فى قريتنا المتواضعة".

وأكد الرئيس السيسي للأسرة الأسوانية التى تعرضت لأضرار بالغة من السيول، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ كل مطالبهم، قائلًا:" احنا جايين علشان نعمل كل الللى أنتم عايزينة».

حديث الرئيس السيسي لأهالى أسوان

هذا خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان،.

وتعد تلك القرى هى الأكثر تضررًا من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.