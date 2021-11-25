- 1/3
- 2/3
- 3/3
/662973/سيدة-أسوانية-للرئيس-السيسي-بفضلك-فاحت-أنوار-البهجة-والسرور-في-قريتنا-المتواضعة
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إحدى الأسر المتضررة فى قرية الشهامة بمحافظة أسوان، بشأن أحوالهم الحالية.
دوت الخليج
الرئيس السيسي يطمئن أهالى أسوان
وقالت الأسرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي:" احنا بفضلك فى حال أفضل"، ليرد الرئيس:" بل بفضل الله تعالى".
وقالت إحدى السيدات الأسوانية، للرئيس السيسي: بفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور فى قريتنا المتواضعة".
وأكد الرئيس السيسي للأسرة الأسوانية التى تعرضت لأضرار بالغة من السيول، أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ كل مطالبهم، قائلًا:" احنا جايين علشان نعمل كل الللى أنتم عايزينة».
حديث الرئيس السيسي لأهالى أسوان
هذا خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان،.
وتعد تلك القرى هى الأكثر تضررًا من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيدة أسوانية للرئيس السيسي: بفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور في قريتنا المتواضعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.