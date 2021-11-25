/662978/الرئيس-السيسي-لأهالي-أسوان-مش-هانسيبكم-ولكل-واحد-شقة-جاهزة-ماتقلقوش-صور-وفيديو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من اللقاءات مع أهالى أسوان المتضررين نتيجة السيول التى ضربت المدينة الجنوبية.

دوت الخليج

الرئيس السيسي لأهالي أسوان: مش هانسيبكم

وخلال حديثه مع إحدى الأسر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ كافة مطالبهم، قائلًا:" هانعمل كل اللى أنتم عايزينه، احنا جايين هنا علشانكم أنتم".

حديث الرئيس مع أسرة أسوانية

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا لتلك الأسر المتضررة:" مش هانسيبكم ويهمنا أنكم متطمنين، كل حاجة هانفذها".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر المتضررة جراء السيول التى ضربت المحافظة الجنوبية:" كل واحد هياخد شقة جاهز بكافة الأدوات، وفى 500 شقة لكل أسرة ما تقلقوش، هاتنقلوا الهدوم من مكان إلى مكان بس، ولو عايزين نجيب ملابس لكم نجيب".

وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسي: أنت وش الخير علينا، كنا حاسين أنك جاي يا غالي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه صباح اليوم إلى محافظة أسوان الجنوبية، حيث تفقد العديد من القرى المتضررة من السيول التى سببت تلفيات ضخمة على المستوى المادي.