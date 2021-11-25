عادل شكل لهاني شاكر: «ربنا ينتقم منك..أنا هضحك عليك مصر كلها»

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وجه صانع الفيديوهات الكوميدية عادل محمود علي الشهير ب «عادل شكل- الزعامة»، رسالة صارمة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في إشارة منه أنه سيجعل الجمهور يسخر منه.

دوت الخليجيرصد رسالة عادل شكل للفنان هاني شاكر

وكتب عادل شكل، في رسالته لهاني شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «رب ينتقم منك علشان تنمرك على خلق الله، انتظرني يا ابن شاكر وانا بقلدك هضحك عليك مصر كلها،انت مين في مصر، كلنا ولاد 9 اصحى، فوق، سيبك من الوهم اللي أنت عايش في».

يذكر أن الفنان هاني شاكر قام بتقليد عادل شكل أثناء ندوة أقيمت له في قصر السينما حيث أكد أن شكل يقدم أغاني مهرجانات وليس فيديوهات كوميدية كما هو شائع وليس له علاقة بالنقابة.

السيرة الذاتية لعادل شكل

عادل محمود علي والشهير بعادل شكل، سكندري المولد والميول.

عادل شكل مشجع كروي شهير لنادي الاتحاد السكندري، في الأربعين من عمره، لا يفوت حضور مباراة، حتى في وقت إقامة جميع مباريات الدوري العام وغيرها بدون جمهور.

اشتهر بحروبه مع القلاليط امثال حمو بيكا ومجدي شطة وأوباما المصري مؤسس حلف الناحو ناحو الدولي لمحاربة القلاليط.

مخترع قطر ستة الا تلت مشجع اتخذ على حد قول الكثيرين التشجيع مهنة، واجه اتهامات كثيرة بأنه يبتز اللاعبين والإدارة ماديًا للهتاف لهم في المدرجات كونه يتحكم بطريقة ما في الجمهور، ولكنه نفى هذه الاتهامات.

يؤكد أنه لا يعمل بهويته الشخصية مشرف بنادي الاتحاد، معروف بموالاته لمحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، ومعاداته للرئيس الأسبق عفت السادات.

ينفي شكل أنه مأجور ويؤكد مرارًا أنه ورث حب الاتحاد من أبيه وأنه وضع ابنه فور ولادته في لفافة خضراء ليصبح اتحاديًا على حد تعبيره.

عادل شكل منذ ما يقارب العام بشكل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض المصطلحات التي اكتسبت شعبية ربما أكثر منه مثل الهانتي كانتي الناحو وقطر ستة إلا تلت.

فيديوهات عادل شكل المسيئة

واعتمد عادل شكل على الفيديوهات المسيئة التى تحتوى على محتوى سيء وألفاظ خارجة والتى كان أبرزها فيديو يرقص فيه بالأسلحة البيضاء مع أصدقائه وتم القبض عليه بحوزته سلاح أبيض ومخدرات وتم توجيه لعادل شكل تهمه تعطيل حركة المرور لقيامه بالرقص فى الطريق العام مما عطل حركة المرور.