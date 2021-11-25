/662976/النائبة-سكينة-سلامة-زيارة-السيسي-للقرى-المتضررة-من-السيول-يؤكد-حرصه-على-توفير-حياة-كريمة

قالت النائبة سكينة سلامة ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للاماكن المتضررة من السيول بمحافظة اسوان ، دليل علي أن القيادة السياسية تولي محدودى الدخل اهتمام خاص وتحرص علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجهم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سكينة سلامة بشأن زيارة السيسي لاسوان

زيارة السيسي لاسوان

وقالت سلامة، ان مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه شعبه تثبت انه رئيس انسان لا يدخر جهدا من أجل تحقيق مصالح المواطنين، لافتة الي انه سند لكل محتاج وعون لكل من يقع عليه ضرر من أهالينا المصريين في مختلف ربوع الجمهورية .

حقوق الانسان

وأشارت الي أن الرئيس السيسي أول قائد على مستوى العالم يطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، حيث أصبح هناك أكبر اهتمام بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن للشعب المصرى وتوفير سكن آمن لمحدودي الدخل .

واختتمت تصريحاتها : شكرا فخامة الرئيس، فأنتم منحة من الله حبي بها مصرنا الغالية للحفاظ عليها ورعايتها، "كام الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفقد صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، ويتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

هذا وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى صباح اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 208 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سُيلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية : التغلب على الإنقسامات وبناء المجتمع "

وستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة النظر في النهج المُتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم" ، كما ستناقش اللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المُستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي " موضوع تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم في أوقات الجائحة " كما ستعتمد اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان خلال تلك الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي قراراً بشأن المجابهة التشريعية العالمية للإستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، كما ستشهد الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وسيشارك الوفد البرلماني المصري في الاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بالإتحاد البرلماني الدولي لتنسيق المواقف والرؤى إزاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

جدير بالذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة البرلمانية العالمية الأكبر، ويهدف منذ إنشائه عام 1889 إلى تشجيع الحكم الديموقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي، كما يتصدى الاتحاد البرلماني الدولي للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.