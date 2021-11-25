الأهلي يخصص بوابة المعلمين لدخول الصحفيين لتغطية الانتخابات غدًا

/662977/الأهلي-يخصص-بوابة-المعلمين-لدخول-الصحفيين-لتغطية-الانتخابات-غدا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن ناحيه اخري شهدت اليوم الخميس هدوء تام داخل النادي الأهلي وعدم تواجد اعضاء الجماعية العمومية لتأدية انتخابات الأهلي، عكس ماتوقع البعض، من تواجد أزدحام في اليوم الأول.

وعقد الخطيب خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات مع أفراد قائمته من أجل مناقشة البرنامج الانتخابي للقائمة ومناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات.

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

الخطيب

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يعطي أي وعود لخالد مرتجي من أجل رئاسة النادي في المستقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا أملك الوعود لإعطاء أي شخص منصب يريده داخل النادي الأهلي، والنادي ملك للجماهير والأعضاء والجمعية العمومية هي من تختار الأنسب والأصلح".

وواصل "أسباب اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق لأنني أريد الوصول للعالمية والوصول لأعلى الدرجات وهذا من حق النادي الأهلي، ومرتجي يعمل على الشأن الأوروبي والعالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وتابع "خالد مرتجي يمتلك الصفات العالمية التي يحتاجها النادي الأهلي للوصول لمبتغاه ولو كنت أفكر بالفكر القديم النمطي لكنت اخترت تواجد المدير المالي في منصب أمين الصندوق".

ويتربع الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية على أندية: الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

فيما فريق سموحة فيحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار وحيد و3 تعادلات، ويملك الفريق مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي ضد سموحة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوب