طريق الكباش.. ممر مواكب الملوك المقدسة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" ممر مواكب الملوك المقدسة قبل آلاف السنين. واليوم يعيد الأحفاد ما بناه الأجداد، ويعلنون للعالم أن ما حدث فى الماضى لم يكن صدفة وأن المصريين قادرون على صنع المجد على مر الزمان، حيث تم تطوير طريق الكباش بعد أن كان حلمًا راود الكثير من الحكومات فى العقود الماضية لكن دولة 30 يونيو كانت قادرة على تحقيقه.

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