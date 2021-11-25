وزيرة التضامن: ندعم سيدات مصر البطلات المثابرات المكافحات

جدة - نرمين السيد - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، وذلك تحت شعار "أنتم أبطال أسرتكم"، حيث تبدأ الحملة من اليوم الخميس وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إننا ندعم دائما وأبدًا سيدات مصر البطلات والمثابرات والمكافحات، ونؤكد على أن المرأة هى حجر الأساس لاستقرار الأسرة المصرية فى كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، مشيرة إلى أن حملة وزارة التضامن الاجتماعى تركز على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتى يعانين من مستوى تعليمى واقتصادى محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60٪؜ من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأضافت القباج، أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، لذلك تشمل حملة وزارة التضامن عددًا من القضايا منها ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادى للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها فى التعليم والصحة، وزواج الصفقة كأحد أشكال الاتجار فى البشر.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التى تقدمها لهم الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن فى التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، موضحة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف فى المجتمع المصرى والدولى والتى قام باصدارها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة فى الميدان وفى جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات فى مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعى بكثير من القضايا التى يؤدى التصدى لها الى نهضة المجتمعات المحلية، ومن المخطط أن تقوم الرائدات بعقد ندوات للتوعية بأهداف الحملة على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر، داعية كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الايجابية بعد المشاركة فى الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافى واجتماعى داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج "#انتم ابطال اسرتكم"، من أجل الحفاظ على حقوقهن وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وقدرهن.