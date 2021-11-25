وزير البترول: اختيار أسامة مبارز أمينا عاما لمنتدى غاز شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك اليوم الخميس، خلال الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذى عٌقدت أعماله اليوم بالقاهرة بمشاركة وزراء قبرص واليونان وإسرائيل والأردن ومستشار الرئيس الفلسطينى ومسؤولى وممثلى إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.
وأكد الوزير أن اختيار مبارز، يعكس ثقة الدول الأعضاء ودعمهم لجهود المنظمة، لافتا إلى أن مبارز سيبدأ مهامه فى يناير المقبل لمدة 3 سنوات.
ويهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمية فى منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء، وتسريع الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
والدول المشاركة فى إنشاء المنتدى بالإضافة إلى مصر هى إيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.
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