عاجل.. السيسى يوجه بضم قرى مركز أسوان لمبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى إلى شرح من مسئولى مؤسسة "حياة كريمة" حول التدخلات العاجلة التى تقوم بها المؤسسة، للتعامل مع الأزمة فى جميع القرى المتضررة فى أسوان.

وقام الرئيس بزيارة قريتى غرب أسوان والشهامة المتضررتين من السيول، إذ زار عددًا من المنازل التى تعرضت إلى أضرار جراء السيول، والتقى بعدد من الأهالى.

كما تابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق، خصوصًا من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة، فى إطار نشاط وجهود مبادرة "حياة كريمة".

واستهل الرئيس السيسى جولته التفقدية بأسوان بزيارة قرية غرب أسوان، إذ زار منازل عدد من المواطنين الذى تضررت من السيول، مؤكدًا للأهالى أنه جاء إليهم لتلبية مطالبهم، مطالبا إياهم بالاطمئنان لأن "الدولة لن تنساهم".

وخلال زيارته لأحد منازل القرية المتضررة من السيول، استمع الرئيس إلى مطالب أهل المنزل، قائلاً: "هناك 500 شقة مجهزة للسكن، وهذا من خير بلدكم مصر".

وأعربت زوجة صاحب المنزل عن سعادتها بزيارة الرئيس السيسى لمنزلها، مرحبة به بالقول "فاحت أنوار البهجة والسرور بفضل الله وفضلك، فى قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع.. ولا ينقصنا أى شىء".

وقال زوجها "توقعنا الخير وقت هطول المطر وقد تحقق بالفعل بقدوم سيادتك"، وقال موجها حديثه إلى الرئيس السيسى "أنت وش خير علينا كلنا، والله من أول يوم".. وهتفت الأسرة "تحيا مصر"، بعدما طلبت التقاط صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقب ذلك، توجه الرئيس السيسى إلى قرية الشهامة بمحافظة أسوان، إحدى القرى المتضررة من السيول، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، والتقى بالأطقم الطبية وعددا من المواطنين.

كما شملت زيارة الرئيس السيسى، مدرسة "الشهامة" الابتدائية والإعدادية، والتى جرى إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ التقى بالمدرسين وطلاب المدرسة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" تحديث البنية التحتية وإقامة مشروعات معالجة المياه والصرف الصحى والتعليم والاتصالات والطرق فى حوال 4 آلاف و500 قرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه، على مدى ثلاث سنوات.