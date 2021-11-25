مشروعات حياة كريمة تتصدر اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف السحى.





واستعرضا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الجهود المبذولة فى التعامل مع نوه الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية، والتى استمرت على مدار 7 أيام متواصلة لرفع تجمعات المياه وتراكماتها من كافة المناطق، والمشروعات الجارى العمل عليها ووضع حلولا سريعة لتفادى تجمعات المياه فى ظل التغيرات المناخية الغير مسبوقة.

كما ناقشت اللجنة أعمال حزم مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات صرف صحى القرى ومشروعات التمويل الأجنبى، واستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، والالتزام بنهو المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى واستيفاء الملاحظات، وصيانة المحابس، ومطابقة السيب النهائى لمحطات الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضى لها.

وتطرقت اللجنة لموضوعات إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.