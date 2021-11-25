الجيزة تنظم قافلة مجانية علاجية شاملة لأهالى الحوامدية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الجيزة قافلة علاجية وتنموية شاملة لأهالى قرية أم خنان بمدينة الحوامدية بالتنسيق مع جامعة القاهرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقرى الاكثر احتياجا.





وقال أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم إن القافلة العلاجية ضمت 13 تخصصا طبيا وقامت بالكشف على 772 مواطنا وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التى تستدعى للمستشفيات لاستكمال المراحل العلاجية. ولفت راشد إلى أن التخصصات قد شملت "رمد وجراحة عامة وأمراض باطنة وجلدية وعظام وأمراض متوطنة وأطفال وطب أسرة وأنف وأذن وأمراض نساء وروماتيزم وعلاج طبيعى وأسنان". كما شملت القافله التثقيفية عقد لقاءات مع الأهالى بحضور أساتذة من كلية الطفولة ومن قطاعات السموم والإدمان وذلك تحت شعار "حياة كريمة" لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين. كما تم تنفيذ حملة توعية شاملة لأطفال مدارس الوحدة الابتدائية بأم خنان والمدرسة الإعدادية بنين ومدرسة النور الإعدادية بنات، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة بيطرية تم الكشف فيها على 174 رأس ماشية وتقديم العلاج المناسب لهم.

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