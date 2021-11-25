سعفان : التدريب على السلامة والصحة المهنية مسئوليتنا

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، مركز التدريب المهني وتدريب السلامة والصحة المهنية النوعي والتخصصي التابع لشركة الحفر المصريه للبترول EDC.TC ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لوظائف جديدة تحت إشراف الوزارة، بحضور أسامة كامل رئيس مجلس إدارة الشركة.

في مستهل كلمته قال الوزير : إن شركة الحفر المصرية تعتبر قلعة الحفر الأولى في الشرق الأوسط ، عملت على تخريج أجيال من المهندسين والفنيين والعمال صدرت إلى جميع شركات الخليج ، وقدمت الكثير لقطاع البترول بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام .

وأضاف الوزير أن التدريب على السلامة والصحة المهنية تتولى مسؤوليته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وتشرف على تقديمه في كافة المنشآت طبقاً للقانون ، كما تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لذلك لضمان جودة مخرجات التدريب والمحتوى التدريبي المقدم .

وأكد سعفان ضرورة اختيار العناصر المتميزة بين المتدربين في الشركة وتكريمهم لا سيما في مجال السلامة والصحة المهنية ليكونوا خير مثال في توجيه رسالة لباقي العاملين بأن يهتموا بتطبيق إجراءات السلامة باعتبارها أسلوب حياة .

وأشار الوزير إلى ضرورة عمل منصات للتدريب عن بعد يتم تقديم المحتوى التدريبي من خلالها بما يسهم في زيادة عدد المتدربين والانتشار الأوسع لمفهوم السلامة والصحة المهنية في ثوبه الجديد كأسلوب حياة للعاملين في بيئة العمل داخل أسرهم والمجتمع ككل ، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم المساعدة في هذا الشأن من خلال مركز المعلومات والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تماشياً مع رؤية مصر للتحول الرقمي في مختلف القطاعات .

وقدم الوزير الشكر لإدارة الشركة والعاملين بها على تلك الاضافة الرائعة لمجال التدريب للشباب سواء من العاملين داخل الشركة أو خارجها والتي تخدم قطاع البترول والقطاعات الاخرى .

في السياق نفسه قدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر والتقدير للوزير على الاهتمام بتدريب الشباب والعمل على ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية في سلوكهم، وعلى دعمه للشركة في حصولها على الاعتماد الأول من نوعه في مجال التدريب والاهتمام بالعنصر البشري وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

وعقب الافتتاح تم استعراض فيديو توضيحي عن مركز التدريب، يشير إلي أن المركز يحتوي على 7 قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية بقدرة استيعابية 100 متدرب ، بجانب جهاز محاكاة هو الأحدث في مصر حالياً وعن طريقه يتم تدريب فريق العمل ، ومعمل تدريب يحتوي على المعدات الكهربائية القابلة للانفجار ، وقاعة للسينما تستخدم في عمل ورش توعية لتدريب الموظفين ، يتولى مسئوليتها محاضرين معتمدين دولياً ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مجال الحفر والسلامة والصحة المهنية والهندسة .

وتفقد الوزير عقب الافتتاح أقسام مركز التدريب ومنها قاعة المحاكاة الأحداث في مصر ، وشاهد علي الطبيعة حالة حقيقية لحدث طارئ على أرض الواقع وكيفية التعامل معها من المختصين ، كما تفقد الاختبار النهائي للمتدربين فى دورة التحكم فى آبار البترول IWCF ، والمتدربين فى دورة السلامة والصحة المهنية NIOSH التي يتم عقدها داخل المركز .

وفي ختام الافتتاح أهدي رئيس مجلس إدارة الشركة، وزير القوى العاملة درع الشركة تقديرا لجهوده الملموسة في الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين والشباب على مفهومها واشتراطاتها التي يتم تطبيقها داخل المنشآت لضمان حمايتهم داخل بيئات العمل المختلفة.

حضر الافتتاح اللواء مدحت عبد الغني مدير الأمن والعلاقات الحكومية بالشركة، والمهندس كريم الشربيني مدير قسم السلامة والصحة المهنية بالشركة، وإيهاب مصطفى مدير مركز التدريب ،وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحويل الرقمي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.