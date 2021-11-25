وزير التربية والتعليم يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية ...

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية التعليمية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية التابعة لإدارة إسنا التعليمية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر.
وبدأ وزير التربية والتعليم زيارتنه بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجها بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.
ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجى، والأستاذ محمد حجازي نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم الاقصر، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.
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